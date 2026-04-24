Однако из-за расположения центра взрыва событие ожидается нейтральным для Земли.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вспышка высшего балла произошла на Солнце. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», зарегистрированное сегодня событие считается наиболее сильным за последние пару месяцев.

— На Солнце произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца. Более крупная вспышка последний раз была зарегистрирована 4 февраля на фоне происходившей в те дни исключительно мощной серии солнечных событий, которая в итоге стала самой сильной в текущем столетии, — напомнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уточняется также, что вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы. Однако центр взрыва смещен к краю Солнца, поэтому фронтального удара по планете не произойдет, вероятно только касание Земли краем плазменного облака.