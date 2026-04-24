Вспышка высшего балла произошла на Солнце

— На Солнце произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца. Более крупная вспышка последний раз была зарегистрирована 4 февраля на фоне происходившей в те дни исключительно мощной серии солнечных событий, которая в итоге стала самой сильной в текущем столетии, — напомнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.