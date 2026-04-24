Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоропостижно скончался глава нижегородского концерна «Термаль» Владимир Буланов

Бывший депутат нижегородского областного законодательного собрания, генеральный директор ЗАО «Концерн “Термаль”» Владимир Буланов скоропостижно скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил глава регионального минпрома Максим Черкасов. О причинах смерти пока не сообщается.

Источник: Коммерсантъ

Бывший депутат нижегородского областного законодательного собрания, генеральный директор ЗАО «Концерн “Термаль”» Владимир Буланов скоропостижно скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил глава регионального минпрома Максим Черкасов. О причинах смерти пока не сообщается.

В 1991 году он создал в Нижнем Новгороде ТОО «Чайка». Предприятие занимается производством оконных и дверных блоков.

В 1995 году Владимир Буланов занял пост председателя городского комитета поддержки и развития предпринимательства, который в дальнейшем был преобразован в департамент.

В 2002 году он стал генеральным директором завода им. Ульянова (в дальнейшем — ЗАО «Концерн “Термаль”»), который выпускает электротермическое оборудование.

Также он дважды избирался депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.