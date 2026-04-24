Фасад библиотеки в Киселёвске улучшили по просьбе жителей

На фасаде детской библиотеки в Киселёвске отошёл облицовочный материал. Проблема была всего в одной панели, но дефект оказался заметен.
В прошлом году здание капитально отремонтировали по нацпроекту «Семья». Официально библиотеку пока не открыли. Однако сюда уже можно прийти за книгой, как в пункт выдачи, или за полезными услугами вроде печати или ламинирования.
На неаккуратность облицовки обратила внимание жительница. Она сообщила о ней с помощью QR-кода, который размещён на входе.
После жалобы специалисты оперативно выехали на место и всё исправили. Так работает обратная связь на объектах, которые обновляют или строят по нацпроектам.
