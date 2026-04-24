Мошенники выдают себя за сотрудников Роструда с целью обмана нижегородцев

Работодателям приходят липовые письма с «нарушениями».

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области участились случаи мошенничества: злоумышленники рассылают работодателям поддельные письма от имени Федеральной службы по труду и занятости и инспекций труда. В сообщениях говорится о якобы выявленных нарушениях — от «теневой занятости» до ошибок в отчетности, а к письмам прилагаются фальшивые предписания, сообщили в пресс-службе ведомства.

Аферисты действуют убедительно: используют символику ведомства, поддельные реквизиты и даже ссылаются на нормы закона. Для рассылки применяются электронные адреса с доменом @gov-rostrud.ru, который не имеет отношения к официальным структурам.

Под предлогом проверки получателей просят срочно предоставить документы, а также оплатить «доставку» или другие услуги. Эксперты подчеркивают: настоящие письма от Роструда приходят только с адресов в домене @rostrud.gov.ru.

При получении подозрительных сообщений работодателям советуют не переходить по ссылкам и не отправлять документы. Лучше перепроверить информацию — связаться с территориальными органами Роструда по телефонам, указанным на их официальных сайтах.