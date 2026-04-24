Мошенники выдают себя за сотрудников Роструда с целью обмана нижегородцев

В Нижегородской области участились случаи мошенничества: злоумышленники рассылают работодателям поддельные письма от имени Федеральной службы по труду и занятости и инспекций труда. В сообщениях говорится о якобы выявленных нарушениях — от «теневой занятости» до ошибок в отчетности, а к письмам прилагаются фальшивые предписания, сообщили в пресс-службе ведомства.