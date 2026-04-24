Офицер из Хабаровского края эвакуирует и модернизирует технику в зоне СВО

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края старший лейтенант Жанат Удербаев наладил работу по эвакуации и восстановлению боевой техники в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.
Офицер обеспечил бесперебойную охрану пункта управления и контроль за перемещением техники в интересах группировки «Восток». Основная задача, которую он поставил своим подчинённым — быстро выводить повреждённые машины с передовой и возвращать их в строй. Всего под его руководством с поля боя эвакуировали и восстановили 26 единиц техники. В их числе — 11 единиц бронетанкового вооружения и 15 автомобилей, которые после ремонта снова использовались в работе подразделений.
Кроме того, Удербаев вместе с подчинёнными разработал и собрал шесть специальных машин на базе ЗИЛ-131. Эти автомобили приспособлены для работы в сложных условиях — они уверенно идут по бездорожью, развивают до 30 км/ч вне дорог и более 60 км/ч на твёрдом покрытии.
Новая техника уже применяется на передовой — её используют для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и продовольствия. В подразделении отмечают, что такие решения заметно упрощают выполнение задач в условиях сложной местности.
За проделанную работу, инициативу и изобретательность старший лейтенант Удербаев был награждён медалью Суворова.