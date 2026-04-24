В Хабаровске переписка с «Полиной» обернулась потерей 5 млн рублей

В Хабаровске 38-летний местный житель стал жертвой мошенников после знакомства на сайте и последующей переписки, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, в марте мужчина познакомился в интернете с девушкой по имени Полина. Общение быстро перешло в мессенджер, где собеседница рассказала, что зарабатывает на виртуальной бирже, не имея официальной работы.
Она убедила хабаровчанина, что для инвестиций не нужны специальные знания: якобы всем процессом занимается команда брокеров, а от него требуется только пополнять счета.
Сначала мужчина перевёл 1,5 млн рублей личных сбережений. Когда деньги закончились, его убедили оформить кредиты — в банках он получил ещё 3,66 млн рублей и также отправил их «инвесторам».
Всего за несколько недель хабаровчанин перевёл более 5,1 млн рублей. После этого «брокеры» и сама Полина прекратили с ним общение.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.
В полиции напоминают: предложения лёгкого заработка без специальных знаний чаще всего оказываются схемами обмана. Перед вложением средств необходимо проверять лицензии компаний и изучать отзывы.