В Иркутской области девятиклассники начали досрочно сдавать ГИА

В Иркутской области девять выпускников 9-х классов приступили к досрочной сдаче государственной итоговой аттестации. Этот этап позволяет школьникам, имеющим уважительные причины для пропуска основного периода, пройти ОГЭ заранее. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Досрочный период прошел в штатном режиме, в шести пунктах проведения экзаменов были созданы необходимые условия для успешного прохождения итоговых испытаний, — уточнила начальник отдела оценки качества образования и организации ГИА минобра Татьяна Данилова.
До 18 мая экзамены будут проходить в четырех пунктах проведения, расположенных в Иркутске, Саянске, Усолье-Сибирском и Иркутском муниципальном округе. Для обеспечения работы ППЭ привлечено 55 специалистов и шесть общественных наблюдателей.
На прошлой неделе в регионе завершился досрочный этап ГИА для выпускников школ. В нем приняли участие 19 человек, включая одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет. Основной период аттестации в 2026 году начнется в июне: 1 июня одиннадцатиклассники сдадут историю, литературу и химию, а 2 июня девятиклассники начнут с математики.