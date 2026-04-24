Красноярцев приглашают на общегородской субботник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Красноярска зовут присоединиться к масштабной уборке города в рамках всероссийского субботника и недели акций «Мы за чистоту». Мероприятия пройдут во всех районах и приурочены к Году Единства народов России. Их цель — сформировать экологическую культуру и объединить горожан.
Для участников подготовили разные форматы: от классической уборки до командных игр. Так, 25 и 26 апреля волонтеры смогут поучаствовать в «Зеленом десанте» — соревновании по сбору мусора с призами. Особое внимание уделят очистке берегов водоёмов, в том числе Енисея и Качи.
Точки сбора организуют во всех районах города: от набережных и скверов до дворовых территорий. Участникам обещают горячий чай, угощения и дружескую атмосферу. Также в ходе субботника можно проголосовать за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Организаторы советуют одеваться по погоде и использовать защиту от клещей.
