Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев приглашают на общегородской субботник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Красноярска зовут присоединиться к масштабной уборке города в рамках всероссийского субботника и недели акций «Мы за чистоту». Мероприятия пройдут во всех районах и приурочены к Году Единства народов России. Их цель — сформировать экологическую культуру и объединить горожан.

Для участников подготовили разные форматы: от классической уборки до командных игр. Так, 25 и 26 апреля волонтеры смогут поучаствовать в «Зеленом десанте» — соревновании по сбору мусора с призами. Особое внимание уделят очистке берегов водоёмов, в том числе Енисея и Качи.

Точки сбора организуют во всех районах города: от набережных и скверов до дворовых территорий. Участникам обещают горячий чай, угощения и дружескую атмосферу. Также в ходе субботника можно проголосовать за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Организаторы советуют одеваться по погоде и использовать защиту от клещей.

16+