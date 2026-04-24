Девушка-водитель автобуса из Калининграда отправилась на соревнования в Санкт-Петербург

На «ТранспортФест» в Санкт-Петербург отправилась девушка-водитель автобуса из Калининграда Елизавета Черская. Ей предстоит помериться силами с лучшими водителями со всей страны. Ранее Лиза выступала на соревнованиях в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «КалининградГорТранс».
Отмечается, что для Елизаветы вождение автобуса — это не просто работа, а исполнение заветного желания. В «ГорТрансе» она уже 4 года: начинала контролером, но всегда мечтала водить. Мечта сбылась.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.