«Автотор» договорился с властями Калининградской области о поиске кадров за рубежом

Кроме того, «Автотор» передал правительству Калининградской области три квартиры в доме в микрорайоне имени Космодемьянского. Жильё пойдёт на региональные социальные инициативы. Заместитель председателя правительства Калининградской области Кристина Подскребкина отметила важность участия бизнеса: «Такие решения — это пример долгосрочной стратегии крупнейшего промышленного предприятия и работодателя нашего региона в деле привлечения востребованных кадров». Она добавила, что «Автотор» системно вкладывается в развитие социальной инфраструктуры и качество жизни. «Приветствуем и поддерживаем такие инициативы», — заключила Подскребкина.