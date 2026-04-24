«Автотор» договорился с властями Калининградской области о поиске кадров за рубежом

Одно из крупнейших предприятий Калининградской области «Автотор» подписал соглашение с областным центром «Соотечественник» — вместе будут привлекать квалифицированных специалистов из-за границы — для новых заводов в регионе не хватает кадров высокого уровня. Компания также передала правительству региона три квартиры и строит собственный жилой комплекс для сотрудников.
На презентации социальных и кадровых программ 23 апреля в Калининграде «Автотор» отчитался о системной работе с властями. Компания выполняет специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Калининградской области — создаёт высоколокализованное производство, развивает технологические компетенции и ускоряет импортозамещение в автопроме. Вторая очередь кластера автокомпонентов и электромобилей — это новые для региона отрасли, где нужны специалисты принципиально иного уровня.
Председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов заявил: по ряду направлений таких кадров в Калининградской области сегодня нет. «Автотор углубляет технологические компетенции, развивает НИОКР, реализует новые индустриальные проекты. Мы не только расширяем географию подбора кадров, но и усиливаем меры социальной поддержки», — сказал он.
Главный инструмент — служебное жильё. Строящийся комплекс «Автотор Парк» в Калининграде станет основой фонда служебных квартир. В компании уже действует коллективный договор с более чем 40 льготами и гарантиями.
В официальной части мероприятия «Автотор» подписал соглашение с ГКУ Калининградской области «Центр содействия переселению Соотечественник». Документ — о привлечении квалифицированных кадров, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом. «Автотор» продолжит работу с Россотрудничеством и АНО «Путь Домой».
Руководитель проекта «Путь Домой» Анатолий Бублик в видеообращении подчеркнул: «Часть вопросов невозможно решить без надёжного партнёра в регионе. Мы очень рады, что “Автотор” стал в Калининградской области именно таким соратником. Партнёрство помогает снимать ключевые барьеры — трудоустройство, жильё и адаптацию». Следующим шагом, по его словам, может стать расширенное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.
Кроме того, «Автотор» передал правительству Калининградской области три квартиры в доме в микрорайоне имени Космодемьянского. Жильё пойдёт на региональные социальные инициативы. Заместитель председателя правительства Калининградской области Кристина Подскребкина отметила важность участия бизнеса: «Такие решения — это пример долгосрочной стратегии крупнейшего промышленного предприятия и работодателя нашего региона в деле привлечения востребованных кадров». Она добавила, что «Автотор» системно вкладывается в развитие социальной инфраструктуры и качество жизни. «Приветствуем и поддерживаем такие инициативы», — заключила Подскребкина.