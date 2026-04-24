Калининградского бизнесмена будут судить за неуплату налогов на 460 млн рублей через сеть из 32 фирм

отношении генерального директора и фактического руководителя группы компаний. Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Дело возбудили на основании материалов налоговой проверки регионального УФНС.
По версии следствия, бизнесмен, занимаясь оптово-розничной торговлей бытовой техникой, создал группу из 32 аффилированных, взаимозависимых и подконтрольных ему юридических лиц и индивидуального предпринимателя. Организовав формальный документооборот, фигурант вносил в декларации ложные сведения о доходах и предоставлял их в налоговый орган.
В период с декабря 2019 по март 2020 года он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму больше 460 млн рублей (особо крупный размер). На имущество обвиняемого наложили арест на сумму свыше 460 млн рублей. Уголовное дело передано в суд. Ранее по тому же делу в суд направили иск о взыскании задолженности, были наложены аресты на счета и имущество. Следствие продолжается.