Калининградец перевёл мошенникам 1,7 млн рублей, чтобы заработать на акциях авиакомпании

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда обратился 40-летний мужчина.

Источник: Kaliningradnews

Он стал жертвой мошенников, лишившись больше 1,7 миллиона рублей.

В мессенджере ему позвонил неизвестный, представился специалистом по инвестициям и предложил пассивный доход. В течение двух недель злоумышленник подробно рассказывал о способах заработка на покупке акций российской авиакомпании, убеждая в высокой доходности.

Мужчина скачал приложение, которое рекомендовал лжеспециалист, и перевёл на указанные счета 1 700 000 рублей. Позже он осознал, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
