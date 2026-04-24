Калининградец перевёл мошенникам 1,7 млн рублей, чтобы заработать на акциях авиакомпании

Он стал жертвой мошенников, лишившись больше 1,7 миллиона рублей.
В мессенджере ему позвонил неизвестный, представился специалистом по инвестициям и предложил пассивный доход. В течение двух недель злоумышленник подробно рассказывал о способах заработка на покупке акций российской авиакомпании, убеждая в высокой доходности.
Мужчина скачал приложение, которое рекомендовал лжеспециалист, и перевёл на указанные счета 1 700 000 рублей. Позже он осознал, что его обманули, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
