Проект администрации Гурьевского округа вошёл в топ-110 лучших на премии «Служение»

Делегация Калининградской области приняла участие в форуме «Малая Родина — Сила России», где наградили победителей и.

лауреатов премии «Служение». Премию учредили по поручению президента Владимира Путина — её присуждают работникам муниципалитетов за особый вклад в развитие городов и посёлков.

В этом году на соискание поступило 63 397 заявок из всех регионов страны, в том числе более 500 из Калининградской области. Среди лауреатов — администрация Гурьевского округа. Их проект вошёл в топ-110 лучших. В рамках концепции единого каркаса рекреационных зон в муниципалитете уже создали Парк света, Парк чувств и Аллею рабочих профессий.

Владимир Путин на церемонии отметил, что муниципальные служащие являются представителями системы публичной власти и опорой для развития России. Организатор премии — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.