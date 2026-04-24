Представитель Генконсульства Казахстана оценил работу таможенных постов в Калининграде

рамках рабочего визита в Калининградскую область посетил таможенный пост Аэропорт Калининград и Московский таможенный пост. Гостя сопровождал начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко.
В аэропорту представитель Генконсульства ознакомился с порядком таможенных операций на международных воздушных линиях, посетил музейную комнату и заслушал информацию о деятельности таможенного поста. Гостю также показали, как проводится таможенный контроль багажа пассажиров, и осмотрели помещения склада временного хранения АО «Аэропорт Храброво».
Затем Жаслана Есмуханова провели по Московскому таможенному посту: продемонстрировали работу зон таможенного контроля, склада временного хранения и таможенного склада.
По итогам визита на таможенных постах провели рабочие встречи с руководством и экспертами таможенных органов. Стороны обсудили вопросы взаимодействия. Подробности не раскрываются.