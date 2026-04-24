Автотор представил новые социальные проекты для специалистов в Калининграде

23 апреля в Калининграде автозавод Автотор провёл презентацию социальных и кадровых программ, направленных на привлечение и закрепление квалифицированных специалистов. Компания делает ставку на развитие кадрового потенциала региона, создание комфортных условий для жизни и работы сотрудников, а также на расширение сотрудничества с органами власти и профильными организациями.
В центре внимания — задачи по развитию кадрового резерва для новых производств, входящих в Кластер автокомпонентов и электромобилей. Завод активно модернизирует технологическую базу и запускает индустриальные проекты, что требует привлечения специалистов нового уровня. По ряду направлений таких кадров в Калининградской области пока нет, поэтому компания расширяет географию поиска и усиливает меры социальной поддержки.
В коллективном договоре с работниками предусмотрено более 40 социальных мер, включая обеспечение служебным жильём. Именно для решения этой задачи компания строит жилой комплекс «Автотор Парк», который станет основой фонда служебного жилья для работников предприятия. Участники встречи ознакомились с ходом строительства, вариантами отделки квартир и концепцией развития социальной инфраструктуры.
«Мы углубляем технологические компетенции, развиваем направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в автомобильном производстве. Это требует высококвалифицированных специалистов нового уровня. По ряду направлений таких специалистов в Калининградской области сегодня просто нет. Поэтому мы не только расширяем географию подбора кадров, но и усиливаем меры социальной поддержки. Для нас важно не только привлекать новых специалистов, но и создавать достойные условия для тех, кто уже работает на предприятии и связывает с компанией своё будущее», — заявил председатель Совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.
Важным шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве между Автотором и ГКУ Калининградской области «Центр содействия переселению “Соотечественник”. Документ направлен на привлечение квалифицированных кадров, в том числе в рамках программ содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Компания продолжит системную работу в этом направлении совместно со структурами Россотрудничества и АНО “Путь Домой”.
«Часть вопросов невозможно решить без надёжного партнёра в регионе. Мы очень рады, что Автотор стал в Калининградской области именно таким соратником. Это партнёрство помогает снимать ключевые барьеры, с которыми сталкиваются люди, планирующие переезд в Россию, — прежде всего вопросы трудоустройства, жилья и адаптации. Мы рассчитываем, что следующим шагом станет подписание расширенного соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме», — подчеркнул в своём видеообращении к участникам мероприятия руководитель проекта «Путь Домой» Анатолий Бублик.
В ходе официальной части предприятие передало правительству Калининградской области три квартиры в микрорайоне имени А. Космодемьянского — жильё будет использоваться для реализации региональных социальных инициатив, направленных на укрепление кадрового потенциала и развитие инфраструктуры.
Заместитель председателя правительства Калининградской области Кристина Подскребкина подчеркнула важность участия бизнеса в решении кадровых задач региона. Она отметила, что Автотор формирует современные рабочие места, системно вкладывается в развитие социальной инфраструктуры, жилищные программы и повышение качества жизни. Такие инициативы, по её словам, поддерживают долгосрочную стратегию одного из крупнейших промышленных предприятий и работодателей региона.