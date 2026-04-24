Янтарный комбинат вдвое увеличит выпуск «янтарных бриллиантов» — до 20 тысяч штук в год

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Ростеха) увеличит производство ювелирных изделий с.

Источник: ИА Прибыль Ru

алмазной огранкой. В 2026 году количество «янтарных бриллиантов» для украшений вырастет с 10 до 20 тысяч штук, сообщает пресс-служба предприятия.

Комбинат освоил технологию алмазной огранки для обработки минералов органического происхождения пять лет назад. В основе метода — предварительная подготовка сырья. За одну смену мастер обрабатывает до 15 камней.

«Сегодня мы можем воспроизводить в янтаре классические формы бриллианта и изумруда. Самоцвет приобретает такой же выразительный блеск, но остаётся доступным и одним из самых востребованных изделий комбината. По итогам прошлого года спрос на них вырос вдвое. Поэтому мы закупили дополнительное оборудование и сейчас обучаем сотрудников работе на новых станках. Это позволит вдвое увеличить объём производства янтаря с огранкой», — рассказала заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше