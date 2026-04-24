Янтарный комбинат вдвое увеличит выпуск «янтарных бриллиантов» — до 20 тысяч штук в год

алмазной огранкой. В 2026 году количество «янтарных бриллиантов» для украшений вырастет с 10 до 20 тысяч штук, сообщает пресс-служба предприятия.
Комбинат освоил технологию алмазной огранки для обработки минералов органического происхождения пять лет назад. В основе метода — предварительная подготовка сырья. За одну смену мастер обрабатывает до 15 камней.
«Сегодня мы можем воспроизводить в янтаре классические формы бриллианта и изумруда. Самоцвет приобретает такой же выразительный блеск, но остаётся доступным и одним из самых востребованных изделий комбината. По итогам прошлого года спрос на них вырос вдвое. Поэтому мы закупили дополнительное оборудование и сейчас обучаем сотрудников работе на новых станках. Это позволит вдвое увеличить объём производства янтаря с огранкой», — рассказала заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова.