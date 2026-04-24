Работы по модернизации Городецкого гидроузла завершили на 75%

В 2025 году через шлюз прошло 6,65 тыс. судов, которые перевезли 3,2 млн т грузов и 130,7 тыс. пассажиров. По завершении модернизации пропускная способность участка должна вырасти с 3,6 до 20 млн т грузов в год.