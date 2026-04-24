В Татарстане владельцев лодок обязали носить жилеты даже на якоре

В Татарстане с приближением нового навигационного сезона вступают в силу обновленные правила безопасности на водной поверхности. Теперь все, кто находится на борту лодок длиной до четырех метров, обязаны постоянно носить спасательные жилеты.
Экстренные службы предупреждают, что нарушение требований безопасности на воде может привести к серьезным, а иногда и трагическим последствиям.
Специалисты напоминают, что владельцы маломерных судов должны иметь при себе полный набор необходимых документов. Для официально зарегистрированных лодок это судовые документы и удостоверение на право управления соответствующей категорией. Для лодок, которые не подлежат регистрации, достаточно документа, подтверждающего личность.
Напомним, навигация маломерных судов в Татарстане стартует 25 апреля. Безопасно на лодках и катерах по рекам можно будет передвигаться до начала ноября.