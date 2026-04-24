Главный судебный пристав Хабаровского края провел встречу с молодежью

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошла масштабная лекция для будущих юристов и управленцев, посвященная работе органов принудительного исполнения. Спикером выступил главный судебный пристав Хабаровского края и ЕАО Анатолий Касьяненко, сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю. Подробнее «Комсомольская правда — Хабаровск».

Мероприятие объединило студентов ведущих вузов города и представителей экспертного сообщества. В ходе выступления было отмечено, что современная Служба судебных приставов активно трансформируется: внедряются электронные механизмы и автоматизированные сервисы для работы с населением. Помимо профессиональных задач, обсуждалась и общественная деятельность ведомства — от волонтерских проектов до работы Молодежного совета.

Директор ДВИУ РАНХиГС Евгений Меркулов отметил, что прямой диалог с главами исполнительной власти помогает молодым специалистам определиться с будущим местом работы. Студентов пригласили на службу, напомнив о пакете социальных гарантий и перспективах самореализации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru