Рождаемость в Ростовской области ежегодно снижается примерно на 5%

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года на стимулирование рождаемости в регионе планируется направить около 2 млрд рублей. По данным статистики, в 2025 году смертность в Ростовской области почти вдвое превысила рождаемость: за этот период умерли 9 465 человек, тогда как родились 5 187 детей.