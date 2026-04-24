Рождаемость в Ростовской области ежегодно снижается примерно на 5%

В Ростовской области уровень рождаемости ежегодно сокращается примерно на 5%. Об этом сообщила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

Источник: Коммерсантъ

По ее словам, подобная динамика характерна для всей страны и связана с демографическим спадом, сформировавшимся еще в 1990-х годах. Сейчас в репродуктивный возраст вступают женщины, родившиеся в середине 90-х, когда число рождений было значительно ниже, что напрямую отражается на текущих показателях.

Власти региона пытаются повлиять на ситуацию с помощью комплекса мер поддержки, реализуемых в рамках национального проекта «Семья». Он включает более 60 различных инструментов, преимущественно финансового характера — в том числе выплаты беременным студенткам и семьям, решившимся на рождение второго и третьего ребенка.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года на стимулирование рождаемости в регионе планируется направить около 2 млрд рублей. По данным статистики, в 2025 году смертность в Ростовской области почти вдвое превысила рождаемость: за этот период умерли 9 465 человек, тогда как родились 5 187 детей.