Сбербанк, «Яндекс» или Nebius: как отыграть популярность ИИ на бирже

В России есть две публичные компании, занятые разработкой собственного искусственного интеллекта. У Сбербанка большой банковский бизнес, но ИИ занимает совсем небольшую долю. У «Яндекса» эта доля может быть большой, однако бизнес компании в большей степени зависит от рекламы и такси, нежели от ИИ. Поэтому у российского инвестора нет бумаг, которые были бы чистой ставкой на эту отрасль, резюмировал инвестор и автор телеграм-канала Long Term Investments Илья Воробьев.