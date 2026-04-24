Сбербанк, «Яндекс» или Nebius: как отыграть популярность ИИ на бирже

В России есть две публичные компании, занятые разработкой собственного искусственного интеллекта. У Сбербанка большой банковский бизнес, но ИИ занимает совсем небольшую долю. У «Яндекса» эта доля может быть большой, однако бизнес компании в большей степени зависит от рекламы и такси, нежели от ИИ. Поэтому у российского инвестора нет бумаг, которые были бы чистой ставкой на эту отрасль, резюмировал инвестор и автор телеграм-канала Long Term Investments Илья Воробьев.
Компания «Фабрика ПО», которая собирает заявки на первичное размещение акций, по большей части занимается внедрением ИИ в другие организации, а не разработкой собственных решений, полагает эксперт. Среди мировых игроков, связанных с этой отраслью, он выделил Alphabet (материнская компания Google), TSMC и Nvidia, а покупку бумаг Nebius Group по текущим высоким ценам назвал опасной.
Среди всех перечисленных компаний аналитик Mozgovik Research Олег Кузьмичев отдает предпочтение Сбербанку. Как и весь банковский сектор, компания недооценена, но ИИ поможет автоматизировать работу, что снизит расходы и повысит рентабельность компании. Делать ставку на ИИ-разработчиков не стоит — в любой момент один из конкурентов может выпустить новую модель, и средства перетекут в эту компанию.
На горизонте пяти-десяти лет появление отечественного разработчика в сфере ИИ маловероятно. «У нас нет компаний на рынке, у которых есть такие ресурсы, и на конкретно российском рынке это просто не окупится», — считает Илья Воробьев.