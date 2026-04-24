Приют для бездомных животных в Хабаровске проведёт День открытых дверей

День открытых дверей устроит в Хабаровске 26 апреля приют для бездомных животных «Добрый пес». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», акцию проведут по случаю празднования двухлетия организации.
Акция позволит всем желающим посмотреть, как устроена жизнь приюта, оказать помощь хвостатым обитателям (например, принести с собой корм, игрушки или пеленки), а возможно и встретить своего будущего друга и забрать питомца себе.
В программе праздника предусмотрена не только экскурсия по приюту, но также выставка его выпускников — тех собак, которые уже обрели дома, благотворительная ярмарка и арт-фестиваль «Счастливая собака». Также организаторы мероприятия подготовили различные фотозоны и несколько мастер-классов: по выгулу, по грумингу, по социализации, а также как изготовить поделку своими руками. Будет действовать программа для детей и угощения.
Состоится День открытых дверей 26 апреля с 12 до 16 часов по адресу Березовское шоссе, 10.
Напомним, открылся приют в марте 2024 года, в нем создали необходимые условия для содержания животных без владельцев: построены новый административно-бытовой корпус, карантинное помещение, дополнительные вольеры, ветеринарный блок.