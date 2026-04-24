Беспрозванных рассказал о подготовке к Российско-Китайским молодежным играм, которые пройдут в Калининградской области

На торжественную церемонию открытия в Светлогорск приедет министр спорта Дегтярев.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к Российско-Китайским молодежным играм, которые пройдут в Калининградской области, вышла на финишную прямую. Накануне в областном правительстве прошло заседание местного оргкомитета под руководством губернатора Алексея Беспрозванных. Он заметил, что осталось чуть более месяца и все объекты должны быть готовы к соревнованиям.

«Работа по подготовке к проведению игр ведется в соответствии с графиком. Прошу еженедельно докладывать мне о том, что ещё необходимо сделать, какое спортивное оборудование и инвентарь необходимо привезти, чтобы игры прошли на высочайшем организационном уровне», — отметил Алексей Беспрозванных.

Уже известно, что церемонии открытия пройдет в светлогорском «Янтарь-холле», участие в ней примет Министр спорта России Михаил Дегтярев.

Сейчас формируют российские команды, которые выступят на состязаниях.

Где пройдут соревнования?

К «АВТОТОР-Арене», ДС «Янтарный», спортшколе № 7 по теннису в Калининграде, ФОКу «Атлант» в Светлом, добавился стадион пляжных видов спорта в Зеленоградске. Еще одной площадкой станет остров Канта, где каждый вечер будут проходить церемонии награждения победителей.

Напомним, болельщики смогут попасть на игры по бесплатным билетам. О том, как и где их можно будет забронировать и получить, расскажут дополнительно. Будут также организованы трансляции и бесплатные показы во всех онлайн-кинотеатрах страны.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше