Соцучастковые провели акцию в поддержку здорового образа жизни

Социальные участковые провели в Нижнем Новгороде уличную акцию в поддержку здорового образа жизни «Конфета за сигарету». На общественных площадках в разных частях города они предложили жителям отказаться от сигарет и вейпов в пользу сладкого угощения. Мероприятие проходило в максимально легкой и дружелюбной атмосфере, где безо всякого давления нижегородцев призывали отказаться от вредных привычек.
Стоит отметить, что эта тема сейчас особенно актуальна для Нижнего Новгорода. Как показало недавнее социологическое исследование, свыше 63% нижегородцев считают вредные привычки серьезной социальной проблемой. При этом больше 90% жителей поддерживают инициативы по ограничению потребления сигарет и вейпов.
— Мы не ставим задачу одномоментно изменить привычки человека, — рассказал участник проекта «Социальный участковый». — Наша цель — создать повод задуматься и показать, что даже небольшой шаг в сторону здоровья имеет значение. Важно, чтобы разговор происходил спокойно и с уважением — тогда он действительно работает.
Участниками акции стали не только курящие нижегородцы, но и те, кто уже придерживается здорового образа жизни. Всем вручались конфеты и брошюры с информацией о вреде курения и использования электронных устройств с табаком.
Напомним, проект «Социальный участковый», созданный по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас охватывает Нижний Новгород, Дзержинск и другие города. Его главная цель — выстроить диалог между властью и обычными жителями.
Социальные участковые привлекают внимание к позитивным практикам, рассказывают нижегородцам о действующих мерах поддержки и социальных программах. Одновременно с этим они помогают донести до органов власти информацию о главных потребностях местных жителей.