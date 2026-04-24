Соцучастковые провели акцию в поддержку здорового образа жизни

Социальные участковые провели в Нижнем Новгороде уличную акцию в поддержку здорового образа жизни «Конфета за сигарету». На общественных площадках в разных частях города они предложили жителям отказаться от сигарет и вейпов в пользу сладкого угощения. Мероприятие проходило в максимально легкой и дружелюбной атмосфере, где безо всякого давления нижегородцев призывали отказаться от вредных привычек.