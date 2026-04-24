Священник рассказал, почему в День жён-мироносиц нужно поздравлять всех женщин

День жён-мироносиц — один из самых значимых и светлых праздников в православном календаре. Он отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В 2026 году праздник выпадает на 26 апреля. Протоиерея Максим Троеглазов рассказал, как появился этот день, почему женщин называют мироносицами и отмечают ли его сейчас.
Кто такие жёны-мироносицы?
Праздник посвящён женщинам, которые первыми посетили гроб Иисуса Христа после Его воскресения. Они пришли, чтобы помазать тело Спасителя миром — ароматическим маслом. Поэтому церковь и называет их мироносицами. Эти женщины стали первыми свидетельницами величайшего чуда — Воскресения Христова.
Максим Троеглазов уточнил, что женщин, служивших Господу, было множество, и позднее их причислили к равноапостольным. Многие из них отправились по миру, чтобы проповедовать учение Христа. Их подвиг заключался не только в этом, но и в том, что они рисковали своей жизнью. После распятия Иисуса Христа власти преследовали христиан, и женщины могли пострадать за свою веру.
Чем известна Мария Магдалина?
Мария Магдалина — одна из самых известных жён-мироносиц. После вознесения Господа на Небеса она отправилась в Рим с проповедью. Согласно преданию, она пришла к императору и поднесла ему в качестве подарка куриное яйцо в знак новой жизни. Она сказала: «Христос воскрес!» Император ответил, что скорее яйцо в его руке станет красным, чем он поверит в это. И белое яйцо действительно покраснело.
Суть праздника.
В церкви День жён-мироносиц часто называют международным женским днём. По словам протоиерея Максима Троеглазова, подвиг женщин в истории неоценим. Например, во времена Великой Отечественной войны женщины сохранили церковь от гонений, защищали веру и поддерживали её в трудные времена.
«Церковь прославляет подвиг женщин-мироносиц, который красной нитью прошел через все времена. Зайдите в храм, посмотрите, кто молится о семьях, о детях, о мужьях — это наши женщины. Молитвенное лицо церкви — это женское лицо, потому что их душа больше стремится к Богу, они заботливы. Мы очень благодарны этому подвигу. В этот день мы поздравляем всех женщин, кто пришёл на службу, дарим цветы», — говорит священник.
В День жён-мироносиц в православных храмах проходит богослужение в честь святых мироносиц. Проповеди в этот день посвящены признанию и уважению к подвигу женщины — верующей, любящей и преданной.
«В этот день можно посетить божественную литургию в храме, причаститься и обязательно поздравить своих близких женщин: жён, мам, бабушек, подарить им подарки», — посоветовал протоиерей Максим Троеглазов в беседе с Тульской службой новостей.