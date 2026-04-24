Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничат на съезде с М-4 «Дон» на Южном обходе Краснодара с 24 по 30 апреля

Плановые дорожные работы станут причиной временного ограничения движения на одном из участков трассы М-4 «Дон». С 24 по 30 апреля 2026 года для водителей будет закрыт съезд с магистрали на Южный обход Краснодара. Ограничение касается направления из Джубги и связано с ремонтом на эстакаде в составе развязки у аула Тугургой.

Объехать закрытый участок автомобилисты смогут через транспортную развязку, расположенную на 1342-м километре трассы, неподалеку от поселка Тлюстенхабль. Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании поездок и заранее прокладывать альтернативные маршруты.