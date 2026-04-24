Движение ограничат на съезде с М-4 «Дон» на Южном обходе Краснодара с 24 по 30 апреля

Плановые дорожные работы станут причиной временного ограничения движения на одном из участков трассы М-4 «Дон». С 24 по 30 апреля 2026 года для водителей будет закрыт съезд с магистрали на Южный обход Краснодара. Ограничение касается направления из Джубги и связано с ремонтом на эстакаде в составе развязки у аула Тугургой.