Объехать закрытый участок автомобилисты смогут через транспортную развязку, расположенную на 1342-м километре трассы, неподалеку от поселка Тлюстенхабль. Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании поездок и заранее прокладывать альтернативные маршруты.
Движение ограничат на съезде с М-4 «Дон» на Южном обходе Краснодара с 24 по 30 апреля
Плановые дорожные работы станут причиной временного ограничения движения на одном из участков трассы М-4 «Дон». С 24 по 30 апреля 2026 года для водителей будет закрыт съезд с магистрали на Южный обход Краснодара. Ограничение касается направления из Джубги и связано с ремонтом на эстакаде в составе развязки у аула Тугургой.