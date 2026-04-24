В Красноярске перекроют движение из-за репетиции шествия к 9 Мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске введут временные ограничения движения транспорта в связи с подготовкой к торжественному шествию ко Дню Победы. Основные перекрытия запланированы на 29 апреля.
С 16:00 до 23:00 полностью закроют участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до улицы Малаховской. Также с 28 апреля по 9 мая на ряде улиц запретят остановку и стоянку транспорта.
Дополнительные ограничения коснутся въездов во дворы и проезды вдоль проспекта. В день репетиции будет временно ограничен доступ на прилегающие улицы и проезды. Власти уточняют, что изменения направлены на обеспечение безопасности, а схемы движения общественного транспорта опубликуют отдельно.
Водителей просят учитывать перекрытия при планировании маршрутов.