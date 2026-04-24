Национальный орочский праздник весны «Бачиха Ненгневэ» отметят в Датте

Жителей Ванинского района приглашают на национальный праздник весны «Бачиха Ненгневэ», который состоится 25 апреля в селе Датта на побережье Татарского пролива. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его посвятят Дню коренных народов России, который отмечается 30 апреля, и Году единства народов России.
В устье реки Тумнин проведут обряд встречи весны на реке. Духу воды Тэму и духу-хозяину огня, хранителю домашнего очага Пудя совершат сакральное подношение даров.
— Для подношения используются свежие или сушеные лесные ягоды, сушеные грибы, монеты, сладости, а также соленая черемша. Участие и искреннее подношение наших земляков укрепят связь поколений и обеспечат благосклонность духов-покровителей встрече весны, — рассказала заведующая Дома культуры села Датта Елена Душина.
В рамках праздника состоялся также мастер-классы от ансамблей «Эрку» и «Сэнкурэ», этновыставка декоративно-прикладного творчества.
Ярким событием станет концертная программа ансамблей с участием эвенкийской певицы GYAVUK (Гявук).
Также в рамках праздника наградят победителей соревнований по национальным видам спорта «Тропа удачливого охотника», которые состоялись 22 апреля.