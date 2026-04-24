Национальный орочский праздник весны «Бачиха Ненгневэ» отметят в Датте

Жителей Ванинского района приглашают на национальный праздник весны «Бачиха Ненгневэ», который состоится 25 апреля в селе Датта на побережье Татарского пролива. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его посвятят Дню коренных народов России, который отмечается 30 апреля, и Году единства народов России.