Под Новосибирском закрыли дорогу к Чулыму из-за паводка

В Новосибирской области из-за паводка закрыли движение на участке дороги «К-17 ₽» — Петровский — Большеникольское — Чулым. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
По данным ведомства, движение перекрыли на отрезке в Чулымском районе. Причиной стал массовый перелив талых вод — на участке с 93-го по 96-й километр зафиксировано более шести переливов.
— Проезд из Чулыма в сторону Ордынского района в настоящее время невозможен, — сообщили в ТУАД.
Водителям рекомендуют объезжать закрытый участок через дорогу «К-17 ₽» в сторону Каргата или по федеральной трассе Р-254 «Иртыш».
Кроме того, в Чулымском районе из-за размыва полотна закрыта дорога в Базово, а также сохраняется сложная ситуация на подъезде к поселку Волковский.
В целом по региону зафиксировано 93 случая перелива талых вод, большинство из них уже устранены. Ограничения на проезд также действуют в Доволенском и Купинском районах.