В Ростовской области рассмотрят иск из-за ущерба курганам федерального значения

В Арбитражном суде Ростовской области приняли к рассмотрению иск регионального комитета по охране объектов культурного наследия к публично-правовой строительной компании.
Истец заявил претензию из-за ущерба, нанесенного объектам археологического наследия федерального значения, и потребовал взыскать с ответчика 286 млн рублей.
Детали судебного спора в документации не уточняют.
Перед слушаниями, которые назначили на 1 июня 2026 года, истцу порекомендовали уточнить требования и представить дополнительные доказательства. Ответчику нужно составить письменный отзыв на исковое заявление.
