Белорусский врач предупредила, в каком возрасте у женщин резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Гинеколог-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Анна Лузан предупредила в интервью sb.by, в каком возрасте у женщин резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Речь идет о периоде во время и после менопаузы, говорит специалист. В целом, именно в этом возрасте нередко обостряются уже имеющиеся заболевания. Но есть и те, которые могут быть выявлены впервые именно в менопаузальном периоде.
Например, возрастает риск сахарного диабета второго типа из-за изменения веса и обмена веществ. Потому женщинами надо быть внимательным к уровню сахара, симптомам начала диабета. После менопаузы часто начинается и состояние артериальной гипертензии.
«Если посмотреть на статистику, у мужчин риск сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии практически одинаков в любом возрасте. А у женщин после менопаузы риск резко взлетает. Это связано с защитным свойством эстрогенов — они нас покидают и оставляют с этим багажом сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечает Анна Лузан.
Также специалист советует обратить внимание на обмен липидов — это уровень холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой и высокой плотности:
«Это то, что называется атеросклероз. Когда уровень холестерина настолько высок, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и инфарктам. Эстрогены влияют на сосудистую стенку, и когда они уходят, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает».
Гинеколог-эндокринолог напоминает о важности здорового образа жизни, измерении артериального давления и прохождения медицинских чекапов. Причем минимум раз в год, советует Анна Лузан, нужно сдавать общий и биохимический анализы крови. Вот веская причина:
«Чтобы предсказать обострение хронических заболеваний или выявить новые».
