Родители самарских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

В Самарской области прошла акция «Сдаем вместе».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области родители выпускников 9-х и 11-х классов присоединились к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями». В этом году она проходит в десятый раз. Взрослым предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в министерстве образования Самарской области.

«Акция призвана помочь родителям и будущим выпускникам снять лишнее психологическое напряжение перед экзаменами», — рассказали в ведомстве.

Родители прошли через все процедуры: сдали телефоны и личные вещи, заполнили бланки, прошли инструктаж. Им показали, как печатают материалы и какие меры безопасности соблюдают в пунктах. В рамках акции прошло родительское собрание. К нему подключились все школы региона.