На 3 года посадили предпринимателя, который похитил деньги при ремонте подъезда к пляжу в Балтийске

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

31-летний житель Гурьевского района получил 3 года колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей за хищение бюджетных средств при капремонте подъезда к городскому пляжу в Балтийске. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

16 октября 2023 года был заключен контракт на ремонт подъездного пути к пляжу с благоустройством парковки для автомобилей на ул. Чехова в Балтийске. Стоимость работ превысила 11.6 млн рублей. Ответственный предприниматель купил и установил 277 дорожных плит, имеющих более низкие технические и эксплуатационные характеристики, чем это было предусмотрено контрактом. Используя документы с указанной в них ложной информацией, он получил от заказчика более 5.1 млн рублей и их похитил. Фактическая стоимость приобретенных плит составила чуть более 2.3 млн рублей.

Интересно, что бизнесмен перерисовал маркировку на плитах, а также подделал документы о качестве строительных материалов. На бумаге они полностью соответствовали маркировке. На деле — нет.