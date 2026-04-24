На 3 года посадили предпринимателя, который похитил деньги при ремонте подъезда к пляжу в Балтийске

16 октября 2023 года был заключен контракт на ремонт подъездного пути к пляжу с благоустройством парковки для автомобилей на ул. Чехова в Балтийске. Стоимость работ превысила 11.6 млн рублей. Ответственный предприниматель купил и установил 277 дорожных плит, имеющих более низкие технические и эксплуатационные характеристики, чем это было предусмотрено контрактом. Используя документы с указанной в них ложной информацией, он получил от заказчика более 5.1 млн рублей и их похитил. Фактическая стоимость приобретенных плит составила чуть более 2.3 млн рублей.