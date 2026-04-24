В Усть-Лабинском районе Кубани школьники посетили колледжи и предприятия

Они увидели современные мастерские и интерактивное оборудование.

Источник: Национальные проекты России

Школьники Усть-Лабинского района Краснодарского края побывали в колледжах и на предприятиях в ходе Единого дня открытых дверей. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в районном управлении образованием.

В Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже и Ладожском многопрофильном техникуме ребята узнали, как изменилось профессиональное образование. Они увидели современные мастерские и интерактивное оборудование. В центре цифровизации Краснодарского края школьникам рассказали о цифровых сервисах, защите данных и высоких технологиях. В ходе экскурсии на Ладожский элеватор дети увидели процесс подготовки семян, а также узнали о работе лабораторий и логистике.

«Сегодня мы стираем границы между теорией и практикой. Наша задача — показать ребятам, что путь от студенческой скамьи до востребованного специалиста на передовом производстве региона может быть коротким и очень интересным», — отметила заместитель начальника управления образованием Усть-Лабинского района Наталья Тимонина.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.