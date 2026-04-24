В Усть-Лабинском районе Кубани школьники посетили колледжи и предприятия

В Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже и Ладожском многопрофильном техникуме ребята узнали, как изменилось профессиональное образование. Они увидели современные мастерские и интерактивное оборудование. В центре цифровизации Краснодарского края школьникам рассказали о цифровых сервисах, защите данных и высоких технологиях. В ходе экскурсии на Ладожский элеватор дети увидели процесс подготовки семян, а также узнали о работе лабораторий и логистике.