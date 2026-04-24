Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске покажут фильм о художнике Валерии Кудринском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 апреля в красноярском Доме кино состоится показ документального фильма «Мастерская» режиссера Марии Красноперовой, посвященного художнику Валерию Кудринскому.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 апреля в красноярском Доме кино состоится показ документального фильма «Мастерская» режиссера Марии Красноперовой, посвященного художнику Валерию Кудринскому.

Валерий Кудринский — один из заметных представителей красноярской школы акварели, выпускник Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова. Он участвовал в российских и международных выставочных проектах и занимался развитием регионального изобразительного искусства.

В фильме зафиксированы последние месяцы жизни художника, его встречи со студентами Красноярского института искусств и разговоры о профессии и художественной практике.

После показа пройдет творческая встреча с режиссером.

Вход бесплатный по предварительной регистрации. Ссылка доступна в социальных сетях «Дома Кино».

12+