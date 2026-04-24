В Красноярске покажут фильм о художнике Валерии Кудринском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 апреля в красноярском Доме кино состоится показ документального фильма «Мастерская» режиссера Марии Красноперовой, посвященного художнику Валерию Кудринскому.
Валерий Кудринский — один из заметных представителей красноярской школы акварели, выпускник Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова. Он участвовал в российских и международных выставочных проектах и занимался развитием регионального изобразительного искусства.
В фильме зафиксированы последние месяцы жизни художника, его встречи со студентами Красноярского института искусств и разговоры о профессии и художественной практике.
После показа пройдет творческая встреча с режиссером.
Вход бесплатный по предварительной регистрации. Ссылка доступна в социальных сетях «Дома Кино».
12+