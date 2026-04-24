Нижегородские школьники стали финалистами Турнира Знание. Игра

15 мая нижегородцы сразятся с соперниками в Национальном центре «Россия» в Москве.

Команда «Ни. Грек» из лицея № 165 имени 65-летия ГАЗ в Нижнем Новгороде прошла в финал Турнира Знание. Игра. Об этом сообщает пресс-служба Общества «Знание».

Региональный этап Знание. Игра проходит согласно расписанию по федеральным округам. Всего для участников масштабнейшего интеллектуального соревнования организовали 20 отборочных игр.

В соревнованиях для жителей ПФО приняли участие более 1300 школьников и студентов колледжей. Команда «Ни. Грек» из Лицея № 165 имени 65-летия ГАЗ стала лучшей по результатам викторины.

15 мая в Национальном центре «Россия» в Москве состоится финал турнира. Нижегородцы поборются за победу с 90 командами эрудитов из 89 регионов России, а также из Республики Абхазия и Республики Беларусь. Награды получат один абсолютный победитель турнира и девять призеров.

Отмечается, что помимо викторин в этом сезоне проходит Турнир по спортивному «Что? Где? Когда?». К участию в нем приглашаются команды в двух возрастных категориях: школьники и студенты СПО (14−18 лет) и студенты вузов и работающая молодежь (18−25 лет).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородский студент вышел в финал международной IT-олимпиады.

