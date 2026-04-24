Большинство россиян думают, что подобных чернобыльской катастроф не будет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 68% опрошенных россиян не допускают повторения в современной России катастрофы, подобной чернобыльской.
Об этом, как пишет ТАСС, говорится в исследовании ВЦИОМ.
По данным экспертов, в рейтинге последствий чернобыльской аварии сегодня лидируют экологические и медико-биологические. При этом 10 лет назад внимание россиян было сосредоточено преимущественно на вторых.
В ночь на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики — взрыв атомного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции около города Припять.
В результате аварии в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, загрязнивших территории Украины, Беларуси, России и других стран Европы. Из 30-километровой зоны вокруг АЭС, включающей города Припять и Чернобыль, было эвакуировано все население — более 115 тысяч человек. Для ликвидации последствий аварии привлечено более 600 тысяч человек.