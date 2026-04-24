Девятнадцать внутренних и уличных локаций работают в рамках фестиваля INTERVALS

Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS (12+) стартовал в Нижнем Новгороде 23 апреля. В этом году он включает 19 внутренних (IN) и уличных (OUT) локаций медиавыставки от художников из Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, России и Саудовской Аравии, рассказала в ходе пресс-конференции куратор IF и продюсер выставочной программы Анна Гагарина.
По ее словам, фестиваль в этом году рассматривает город как инфраструктуру смыслов: сеть знаков и символов, которая управляет восприятием и формирует коллективную память. Художественные работы вмешиваются в эту сеть, создавая новые маршруты восприятия.
«Мы устанавливаем прочную связь с Нижним Новгородом. К фестивалю есть доверие со стороны иностранных художников — многие хотят стать частью нашего мероприятия. Стараемся каждый год удивлять не только зрителей, но и себя», — добавила куратор.
Фестиваль в этом году (0+) представлен следующими площадками: выставочный пакгауз, второй павильон Нижегородской ярмарки, выставочный центр «Терминал А», ГМИИ им. А. С. Пушкина (Волго-Вятский филиал, Арсенал), Зеленский съезд, культурный центр «Рекорд», Заповедные кварталы, МедиаХолл, банк «Гарантия», сквер им. Свердлова, внутренний двор Дома трудолюбия комплекса «Нижполиграф», Александровский сад, Чкаловская лестница, Нижне-Волжская набережная, Академия «Маяк», Сергиевский овраг, Стрелка, Ледовая арена и резервуары в Сормовском районе (улица Левинка, 51а).
Стоит сказать, что в этом году две инсталляции были созданы при поддержке партнеров. Например, одна была появилась при коллаборации Т2 х dreamlaser — работа под названием Transmission (0+) находится на территории Александровского сада. Инсталляция реагирует на присутствие людей: чем выше вовлеченность, тем интенсивнее становится световой поток, люди усиливают сигнал, «нагружают» сеть и напрямую влияют на её поведение, визуализируя процесс передачи сигнала в реальном времени. Вторая — работа от Т-Банк х dreamlaser х metanoeia studio (Strata) располагается (0+) на Нижне-Волжской набережной.
«С командой организаторов фестиваля мы сотрудничаем с 2021 года. За это время Т2 заняла прочное место на территории медиаискусства Нижнего Новгорода, а наши общие проекты каждый раз становятся все смелее и амбициознее. Работа на стыке цифры и искусства открывает новые возможности — мы выходим за рамки привычного понимания искусства, превращая в произведение целый город. Компания с готовностью предлагает собственные цифровые идеи, чтобы придать фестивалю тот масштаб, которого он достоин, а также еще раз заявить о собственном технологическом лидерстве», — заявил в ходе пресс-конференции директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.
Генеральный продюсер IF, гендиректор dreamlaser Андрей Тубольцев поблагодарил также и правительство Нижегородской области, которое, как он заметил, всегда поддерживает организаторов.
«Искусство передается через разные форматы и партнерские интеграции: именно так проекты получаются все лучшее и интереснее. Мы вместе развиваемся, всегда хотим показать зрителям что-то новое. INTERVALS — это и про музыкальную часть, и про развитие города и туризма», — уточнил Тубольцев.
Основная часть фестиваля — это, разумеется, выставочная часть. Однако для жителей и гостей города подготовили и образовательную программу. Как заметил генеральный продюсер INTERVALS, сооснователь dreamlaser Денис Чучко, это уникальная возможность получить информацию из первых уст и познакомиться с профессионалами. Она объединяет более 20 экспертов — от художников и режиссеров до руководителей, представителей бизнеса.
«Гордимся, что удалось собрать самых креативных людей и компании в одном месте. Билеты на концерт-открытие (6+) и ночную программу (18+) раскупили за неделю. В будущем надо продумать локацию для таких мероприятий», — поделился Денис Чучко.
Ранее мы сообщали, что фестиваль будет работать по 26 апреля. Внутренние площадки выставочной программы открыты все дни с 12:00 до 23:00, внешние — с 20:00 до 23:00.