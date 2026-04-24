Скончался бывший митрополит Красноярской епархии Антоний

Митрополит Антоний (в миру — Иван Иванович Черемисов) родился 6 ноября 1939 года в с. Терновка Воронежской области в семье рабочего. В 1957 году поступил в Минскую духовную семинарию. В 1965—1968 гг. учился в Московской духовной семинарии, затем — в Московской духовной академии, которую окончил в 1972 году со степенью кандидата богословия. В монашество с именем Антоний был пострижен в 1971 году. В 1999 году был возведен в сан архиепископа. В 2014 году Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.