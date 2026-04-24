Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший митрополит Красноярской епархии Антоний

23 апреля на 87-м году жизни скончался митрополит Антоний, возглавлявший Красноярскую епархию Русской православной церкви c 1990 по 2011 год.

23 апреля на 87-м году жизни скончался митрополит Антоний (Черемисов), возглавлявший Красноярскую епархию Русской православной церкви c 1990 по 2011 год. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.

«С 1990 по 2011 год, будучи правящим архиереем на красноярской кафедре (сначала Красноярским и Енисейским, а затем Красноярским и Ачинским), владыка Антоний приложил неимоверные труды ко умножению числа приходов, строительству новых храмов и укреплению веры в сердцах сибиряков. Свидетельством высокого признания его заслуг перед Отечеством и Церковью стало присвоение ему звания Почетного гражданина города Красноярска, а также многочисленные церковные и государственные награды, которых он был удостоен за время сибирского периода своего служения», — отметили в Красноярской митрополии.

Свои соболезнования в связи с кончиной митрополита выразили губернатор края Михаил Котюков, краевое правительство и Законодательное собрание региона.

Митрополит Антоний (в миру — Иван Иванович Черемисов) родился 6 ноября 1939 года в с. Терновка Воронежской области в семье рабочего. В 1957 году поступил в Минскую духовную семинарию. В 1965—1968 гг. учился в Московской духовной семинарии, затем — в Московской духовной академии, которую окончил в 1972 году со степенью кандидата богословия. В монашество с именем Антоний был пострижен в 1971 году. В 1999 году был возведен в сан архиепископа. В 2014 году Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

Похоронят митрополита Антония в г. Орел.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

