Тела мужчины и двух женщин нашли после пожара в жилом доме в Магаданской области

В Магаданской области выясняют причины смертельного пожара, произошедшего в частном доме поселка Ола. Трагедия зафиксирована поздно вечером 23 апреля. Сообщает пресс-служба МЧС России по Магаданской области. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного, после чего подразделения ПЧ-9 Пожарно-спасательного центра прибыли по адресу в течение двух минут.
Несмотря на оперативность служб, к моменту их появления здание горело открытым пламенем, а основная нагрузка пришлась на крышу дома. Пожарные локализовали огонь на площади 60 квадратных метров за 24 минуты, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В ходе осмотра задымленных помещений были найдены тела мужчины и двух женщин. В тушении принимали участие 13 человек и 5 единиц техники. В настоящее время сотрудники следственных органов и эксперты испытательной пожарной лаборатории проводят детальный осмотр места происшествия для установления источника возгорания.
