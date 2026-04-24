Тела мужчины и двух женщин нашли после пожара в жилом доме в Магаданской области

Несмотря на оперативность служб, к моменту их появления здание горело открытым пламенем, а основная нагрузка пришлась на крышу дома. Пожарные локализовали огонь на площади 60 квадратных метров за 24 минуты, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В ходе осмотра задымленных помещений были найдены тела мужчины и двух женщин. В тушении принимали участие 13 человек и 5 единиц техники. В настоящее время сотрудники следственных органов и эксперты испытательной пожарной лаборатории проводят детальный осмотр места происшествия для установления источника возгорания.