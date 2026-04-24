Делегация ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым приехала в Волгоград

В рамках поездки Шувалов и Бочаров посетят ряд значимых объектов. Они осмотрят площадку «Юного ястреба» и лагерь «Авангард», где развивают таланты подрастающего поколения. Делегация также познакомится с работой местных предприятий, которые вносят вклад в экономику региона. Особое внимание уделят ЦПКиО. Вопросы развития общественного транспорта станут одной из главных тем для обсуждения. На совещании с крупнейшими российскими производителями автобусов рассмотрят пути обновления автопарка Волгограда и области.