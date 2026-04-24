Девятиклассникам, не сдавшим ГИА, не дадут выпасть из учебного процесса

Выпускники 9 класса, не сдавшие ГИА, уже с этого года смогут совмещать профессиональное обучение и подготовку к повторному прохождению аттестации. При этом школьники, которые успешно освоят рабочую специальность, получат свидетельство о присвоении квалификации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Профессии, по которым организуют программы профобучения, в каждом регионе отличаются в зависимости от кадровых потребностей того или иного субъекта страны. А сами программы подготовки будут проводиться на базе образовательных организаций и учебных центров предприятий.
-Утвержденные Президентом страны изменения в Законе «Об образовании» уже с этого года позволяют девятиклассникам, не сдавшим ГИА, не терять время. Они не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но осваивают востребованные в их регионе профессии. Это позволит им получить практические навыки на производстве, а значит, возможность гарантированного трудоустройства, а после успешной пересдачи экзаменов — выстраивать карьерную траекторию, — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава ведомства также добавил, что престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут.