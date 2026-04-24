Банк оштрафовали на 300 тысяч рублей после того, как его сотрудник представился приставом и запугал родственников должника

В Калининграде судебные приставы оштрафовали неназванный банк на 300 тысяч рублей за незаконные действия сотрудника в отношении семьи должника.
Житель Калининграда взял кредит, но допустил просрочку. Сотрудник банка несколько раз звонил его сестре и матери, требовал вернуть 270 тысяч рублей, представлялся сотрудником УФССП и угрожал выездом для описи имущества. Сестра должника испугалась и внесла 70 тысяч рублей, после чего сама обратилась в ведомство.
Сотрудники правового отдела установили, что банковский работник нарушил федеральный закон № 230: он общался с третьими лицами без их согласия, вводил в заблуждение, не называл своих данных, но разглашал сведения о долге и должнике.
Банк признали виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение правил возврата просроченной задолженности). Банк признал вину, оплатил штраф и вернул деньги, которые заплатила сестра должника. Незаконное взаимодействие с родственниками прекращено.