Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк оштрафовали на 300 тысяч рублей после того, как его сотрудник представился приставом и запугал родственников должника

Источник: Янтарный край

В Калининграде судебные приставы оштрафовали неназванный банк на 300 тысяч рублей за незаконные действия сотрудника в отношении семьи должника.

Житель Калининграда взял кредит, но допустил просрочку. Сотрудник банка несколько раз звонил его сестре и матери, требовал вернуть 270 тысяч рублей, представлялся сотрудником УФССП и угрожал выездом для описи имущества. Сестра должника испугалась и внесла 70 тысяч рублей, после чего сама обратилась в ведомство.

Сотрудники правового отдела установили, что банковский работник нарушил федеральный закон № 230: он общался с третьими лицами без их согласия, вводил в заблуждение, не называл своих данных, но разглашал сведения о долге и должнике.

Банк признали виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение правил возврата просроченной задолженности). Банк признал вину, оплатил штраф и вернул деньги, которые заплатила сестра должника. Незаконное взаимодействие с родственниками прекращено.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
