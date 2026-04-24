Банк оштрафовали на 300 тысяч рублей после того, как его сотрудник представился приставом и запугал родственников должника

Житель Калининграда взял кредит, но допустил просрочку. Сотрудник банка несколько раз звонил его сестре и матери, требовал вернуть 270 тысяч рублей, представлялся сотрудником УФССП и угрожал выездом для описи имущества. Сестра должника испугалась и внесла 70 тысяч рублей, после чего сама обратилась в ведомство.