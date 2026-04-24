49 финалистов поборются за главную чашу «МИРА» на фестивале «МИР Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» в посёлке Шушенское Красноярского края пройдёт с 9 по 12 июля.
За главный приз — стилизованную под славянскую братину Чашу «МИРА» и денежную премию в размере 300 тысяч рублей — поборются 49 финалистов. Из них 37 прошли в этномузыкальном конкурсе, ещё 12 — в мастеровом. Имена счастливчиков уже опубликованы на официальном сайте фестиваля.
География конкурсантов впечатляет: на сцену и в выставочные залы выйдут представители 19 регионов России.
Абсолютный лидер по числу номинантов — Красноярский край.
Чуть меньше финалистов делегировали Вологодская область, Тыва и Москва. Также в списке — Удмуртия, Адыгея, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Хакасия и другие уголки страны, сообщает портал Культура24.