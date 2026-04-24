Цветёт орхидея, гнездится сова. Как в Перми меняется Сад соловьёв

Посреди шумной Перми, в долине реки Уинки находится зелёный оазис под названием Сад соловьёв. Там журчит вода, слышен шелест листвы, тянутся к свету редкие растения и грибы. С каждым годом стараниями экоактивистов биоразнообразие увеличивается. Скоро территория перейдёт в ведение властей. Что изменится после этого? Об этом и не только рассказала сайту perm.aif.ru координатор проекта «Сад соловьёв у речки Уинки» Надежда Баглей.
Осталось поставить точку.
Ирина Вервильская, «АиФ-Прикамье»: Было время, когда на месте Сада соловьёв был замусоренный овраг, куда совсем не хотелось спускаться. Что сейчас можно сказать об этой территории? Удалось добиться присвоения статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ)?
Надежда Баглей: К сожалению, мы до сих пор не можем сказать, что решены все проблемы. Начнём со статуса особо охраняемой природной территории, который защитит сад от любых посягательств и позволит благоустроить его. Минприроды уже опубликовало границы будущей ООПТ. В неё войдут долины рек Мулянки и Ивы с притоками, в числе которых будет и Уинка — на её берегах расположен Сад соловьёв. Это почти полтысячи гектаров ценной городской земли.
На каждый кусочек есть претенденты, поэтому процесс небыстрый. Хотелось бы верить, что всё случится в ближайшее время, ведь мы ждём этого уже около 20 лет. К счастью, власти нас поддерживают. Идёт разработка проекта обустройства новой экотропы в Саду соловьёв.
Прежнее убранство — его сделали своими руками экоактивисты — постепенно разрушается: то тут досочка сломается, то там. В будущем здесь будет экотропа с помостами, перилами и площадками для отдыха, как в долине реки Егошихи. Это не только сделает пребывание людей в саду более комфортным, но и позволит оградить места гнездования птиц от излишнего внимания.
— Когда речь заходит о строительстве новой тропы, сразу возникает вопрос: не нанесут вред саду?
— На территорию не зайдёт тяжёлая техника, только малая. Фундамент заливать не нужно, освещение и сама тропа будут держаться на сваях. Мы обошли территорию вместе с проектировщиками, остановились у каждого дерева и решили, что нужно оставить в обязательном порядке, а что можно убрать.
— Как быстро сад «забудет» о присутствии техники?
— Как показывает практика обустройства экотроп в долинах других рек, уже через год следы зарастают. А животные и растения адаптируются практически мгновенно.
— Уже известны примерные сроки обустройства?
— Первоначально планировалось, что работы проведут уже в этом году. Однако потом оказалось, что в городском бюджете недостаточно средств. Как вы думаете, кого вычеркнули? Надеюсь, в следующем году хватит денег и на Сад соловьёв.
— Что ещё даст саду статус ООПТ?
— Сейчас мы сами убираем каждую мусоринку, призываем к порядку тех, кто ведёт себя неподобающе и наносит вред природе. А в ООПТ этим будут заниматься специально обученные люди: сотрудники охранного предприятия и подрядчик, ответственный за уборку. То же самое с ремонтом конструкций. Вместо волонтёров это будут делать работники и подрядчики «Горзеленстроя». Мы, конечно, готовы им помогать при необходимости.
— Прибыло в последние годы в полку единомышленников?
— Люди интересуются Садом в первую очередь как достопримечательностью. Это неудивительно. Наш Сад в буквальном смысле слова оздоравливает. У каждой прогулки терапевтический эффект: человек любуется деревьями и цветами, слушает пение птиц, отдыхает от шума улиц, дышит фитонцидами (образуемые представителями флоры биологически активные вещества. — Авт.) специально высаженных лечебных растений. Всё это очень благотворно отражается на здоровье человека и, бесспорно, удлиняет жизнь. Число единомышленников тоже растёт.
— Когда всё свершится, и Сад соловьёв окажется под защитой властей, чем вы займётесь? Настанет время отдыхать и созерцать плоды многолетнего труда? Или уже есть следующая цель?
— Сад соловьёв — это лишь одна из частей водно-зелёного каркаса Перми. Все локации должны быть связаны между собой и правильно обустроены. Это очень важно и для здоровья жителей. Пока что наш водно-зелёный каркас представляет из себя разрозненные фрагменты. Поэтому нам есть над чем работать. Также мы трудимся над тем, чтобы в городе было как можно больше луговых газонов, где растут медоносы и другие характерные для наших мест травы. Но стоит нам с детьми разбить такой городской луг, как кто-нибудь приходит и скашивает, несмотря на таблички с просьбой этого не делать.
Одна из наших задач — внедрить в соз.
нание людей мысль, что разнотравные газоны очень важны для экосистемы. Мы пишем об этом статьи, делаем посты. Летом, я надеюсь, в городе появятся арт-объекты, которые помогут популяризировать эту идею. Затем у нас сейчас в разработке тема городских деревьев. С одним из навигационных сервисов мы договорились о том, чтобы отметить на карте и связать в единый маршрут деревья, которые чем-то уникальны.
— А что значит «правильно обустроенные» природные локации?
— Часто гости Сада соловьёв говорят: «У вас очень здорово, но нужно выкосить обычную траву и посадить газонную, чтобы было гладко и ровно» или «Тут надо бы прибраться: выбросить валежник, трухлявые пеньки…». То есть люди по незнанию предлагают уничтожить с таким трудом созданную нами сложную экосистему. Луговые медоносы нужны пчёлам, старая древесина служит домом для насекомых, грибов и лишайников и т. д. Обычно мы говорим в ответ: «Неподалёку есть парк, где всё именно так, как вам хочется. Вы можете прогуляться там».
— Ещё я слышала о жабьем патруле.
— Мы создали его не так давно. Волонтёры помогают серым жабам во время весенней миграции добраться до водоёма, минуя проезжую часть и забор «Биомеда». Проблема именно в ограждении местного предприятия — он перекрывает земноводным путь, вынуждая их идти под колёса машин.
В целом идей у нас очень много, и мы будем рады помощи в их реализации. Важно, чтобы горожане, также как и мы, поверили, что природа — это величайшая ценность, с какой стороны ни посмотри. И с культурной, и с исторической, и в плане сохранения нашего здоровья.
Новые жители.
— Как изменилось биоразнообразие Сада соловьёв в последнее время?
— Одно из сорочьих гнёзд заняла в прошлом году ушастая сова. Прямо под нашими окнами она вывела четырёх птенцов. Мы слушали, как они пищат, фотографировали совиную семью. Для Перми это редкая история. В городских жилых массивах ушастых совы обычно не селятся. Встретить их можно разве что на кладбище или в большом парке. Также сюда прилетала краснокнижная бородатая неясыть. Зимой в холода она охотилась в саду на грызунов.
Мы видели здесь синицу Плеске — у неё синяя «шапочка», флорентийского шерстобита (теплолюбивая пчела, которая очень требовательна к условиям проживания). Из редких представителей флоры в саду растут прострел раскрытый, цицербита уральская, пион уклоняющийся, орхидеи (они появились благодаря тому, что мы восстанавливали почву с помощью щепы, в которой развились необходимые для этого вида грибы). Мы неоднократно видели здесь саркосцифу алую. Другое название — алая эльфова чаша. В народе гриб называют бабушкины ушки.
— Появились новые звери?
— У нас много грызунов, например, мыши полевки, деликатес для сов. Мы видим следы на снегу, но по «фамилиям» зверей не знаем — не можем самостоятельно определить, кто это.
Шире круг.
— Какое растение в саду ваше любимое?
— Калужница болотная. Весной она расцветает красивыми ярко-жёлтыми цветами. Я спасла это растение, когда строили трассу на Кунгур. Дорогу решили проложить через заболоченные места. Всё пошло под ковш. Я, как Дуремар, прыгала там с мешками, выкапывала калужницу болотную, а потом высаживала её в Саду соловьёв. Она очень хорошо прижилась и сейчас помогает очищать поступающую сюда из города воду.
— А любимое животное есть?
— С недавних пор по понятным причинам это ушастая сова.
— Чем любите заниматься в свободное время?
— Зимой катаюсь на горных лыжах, а летом — на велосипеде. Стараюсь как можно больше времени посвящать семье. У меня три сына и три внука.
— Какие цели вы ставите перед собой на этот год?
— Мне очень хотелось бы продвинуться по трём направлениям. Для Сада соловьёв нужно добиться, чтобы застройщик, который ещё три года назад обещал обустроить входную группу, наконец, выполнил свои обязательства. Также важно держать на контроле процесс проектирования экотропы, чтобы, как только в бюджете появятся деньги, можно было сразу приступить к работе. Следующий пункт — передать свой опыт ухода за территорией «Горзеленстрою».
В плане помощи жабам мы мечтаем добиться, чтобы расположенное там предприятие передвинуло забор и обеспечило доступ к береговой полосе реки Егошихи и Жабьего пруда. Ну и третье направление работы — продвижение темы луговых газонов. Необходимо расширить круг людей, которые вместе с нами внедряли бы эту идею в Перми и не только.