Почти 3000 нижегородских ликвидаторов ЧАЭС получают соцподдержку

Около 3000 жителей Нижегородской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получают регулярные меры социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Соцфонда. Выплаты положены ликвидаторам, сотрудникам станции тех лет, эвакуированным жителям и донорам костного мозга.
В зависимости от группы инвалидности гражданам перечисляется ежемесячная выплата в размере от 3 520 до 6 157 рублей, а также компенсации на оздоровление и за вред здоровью. Кроме того, «чернобыльцы» имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней и набор социальных услуг, включающий лекарства и путевки в санатории.
Для оформления господдержки необходимо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР, предъявив удостоверение инвалида ЧАЭС. Напомним, что 26 апреля 2026 года исполнилось 40 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории, в ликвидации которой участвовали более 600 тысяч человек.
