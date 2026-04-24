Госзакупки машин для чиновников сократились в Петербурге и Ленобласти

Количество тендеров на закупку легковых машин в Петербурге и Ленобласти в первом квартале 2026 года сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Если в январе-марте 2025 года их было 73, то в этом году всего 62. При этом общая стоимость закупок выросла в 2,2 раза — с 412 млн до 903 млн рублей.