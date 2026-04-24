Госзакупки машин для чиновников сократились в Петербурге и Ленобласти

Количество тендеров на закупку легковых машин в Петербурге и Ленобласти в первом квартале 2026 года сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Если в январе-марте 2025 года их было 73, то в этом году всего 62. При этом общая стоимость закупок выросла в 2,2 раза — с 412 млн до 903 млн рублей.
— В Петербурге за три месяца провели 30 закупок на машины из списка, который Минпромторг рекомендовал для госслужащих. На это потратили 491 млн рублей. По количеству тендеров падение составило 14%, а по сумме — рост в 2,3 раза, — пишут «Ведомости Северо-Запад».
Чаще всего в городе закупали машины группы ГАЗ и «АвтоВАЗ» — по 8 штук. Но в прошлом году этих тендеров было больше: 12 и 10. Меньше стало закупок УАЗа и «Газели». Зато для госнужд чаще стали покупать Haval (7 машин), а также Voyah и «Москвич».
В Ленобласти провели 32 тендера на 222 млн рублей. По количеству это на 15,7% меньше год назад, а по деньгам — на 9,3% больше. Самые популярные марки — «АвтоВАЗ» (13 штук) и Haval (10). При этом годом ранее «АвтоВАЗ» закупали больше — 18 машин. А вот Haval показал рост: с 5 до 10 машин. Также в области начали покупать Sollers и Xcite.