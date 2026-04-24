«Оружие любого варианта надо “заслужить” своими действиями, в том числе военными, в сторону России. Это, конечно, эмоциональная составляющая. А основная военная составляющая: оружие применяется исходя из целесообразности на данный момент применения этого оружия», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Депутат отметил, что сейчас российская армия уверенно наступает. Он выразил уверенность, что когда ВСУ будут вытеснены с территорий ДНР и Запорожской области, то украинских боевиков ждут масштабные удары.
Андрей Колесник добавил, что «Орешник», «Буревестник» — мощное оружие российской армии. Парламентарий подчеркнул, что украинской власти было бы выгоднее подписать мирное соглашение до того, как Россия примет решение о нанесении ударов современными ракетами. Политик отметил, что Киев «вынуждает» к их применению своими действиями.
Ранее стало известно, что США намерены вступить в переговоры с Россией по теме использования российских военных разработок, в частности крылатой ракеты «Буревестник». По мнению военного обозревателя Александра Артамонова, обсуждение российского вооружения объясняется стремлением Штатов ограничить развитие вооружений, которое не в состоянии самостоятельно разработать.