В ГД объяснили, почему не применяются «Орешник» и «Буревестник»

Ракеты «Буревестник» и «Орешник» не используются для нанесения ударов по Украине, так как ВС РФ применяет оружие исходя из соображений целесообразности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.