«Открываю огонь!» Неадекват с пистолетом устроил хаос во дворе жилого дома

Почувствовал себя героем голливудского боевика, перепугал целый двор, а в итоге отправился на больничную койку с огнестрельным ранением — примерно так выглядит краткое содержание сегодняшнего дня 37-летнего жителя Биробиджана Ивана Ж., который устроил вооруженный переполох прямо возле детской площадки на улице Шолом-Алейхема. Люди в панике прятались за припаркованными машинами, мамы хватали детей с площадки и бежали к подъездам, а те жильцы, что были в квартирах, снимали всё на камеру стоя у окна, готовые нагнуться в любой момент. На требования прибывших полицейских сдаться неадекват никак не реагировал, и правоохранителям пришлось останавливать его пулей в ногу.