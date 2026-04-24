«Открываю огонь!» Неадекват с пистолетом устроил хаос во дворе жилого дома

Почувствовал себя героем голливудского боевика, перепугал целый двор, а в итоге отправился на больничную койку с огнестрельным ранением — примерно так выглядит краткое содержание сегодняшнего дня 37-летнего жителя Биробиджана Ивана Ж., который устроил вооруженный переполох прямо возле детской площадки на улице Шолом-Алейхема. Люди в панике прятались за припаркованными машинами, мамы хватали детей с площадки и бежали к подъездам, а те жильцы, что были в квартирах, снимали всё на камеру стоя у окна, готовые нагнуться в любой момент. На требования прибывших полицейских сдаться неадекват никак не реагировал, и правоохранителям пришлось останавливать его пулей в ногу.
Подробности — в материале hab.aif.ru.
«Алло, полиция? Заберите у меня ствол!».
Все началось с того, что мужчина днём 24 апреля обнаружил на помойке пневматический пистолет. Вместо того чтобы пройти мимо или отнести находку в отдел, Иван набрал дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский» и сделал заявление, от которого у оперативного дежурного, вероятно, мгновенно вспотел лоб.
«Я нашёл ствол. Не приедете и не заберёте — буду стрелять!» — выдвинул он ультиматум.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили заявителя возле подъезда многоэтажки с оружием в руках. На неоднократные жесткие требования прекратить спектакль и положить пистолет на землю мужчина не реагировал. Напротив — повел себя агрессивно, вскинул предмет, внешне похожий на пистолет Макарова, и направил его в сторону полицейских.
«Убью! Открываю огонь!» — кричал агрессор, пока правоохранители пытались урезонить его без применения табельного оружия.
«Господи, что происходит?!».
Ситуация стала критической в считанные секунды. Действия нападавшего несли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников, и один из патрульных, действуя строго по закону «О полиции», произвел два предупредительных выстрела в воздух. Ивана это не остановило. Тогда последовал выстрел в направлении злоумышленника. Пуля попала в ногу, после чего вооруженный дебош моментально закончился.
Жители двора в это время наблюдали за происходящим со смесью ужаса и неверия. С балкона одной из многоэтажек женщина снимала видео и комментировала творящийся внизу хаос.
«Мужик стреляет, и в него стреляют, господи, что вообще происходит?!» — произнесла она усталым голосом, глядя на то, как взрослый человек превращает обычный двор в декорации для криминальной драмы.
Уже привлекался.
После ранения Ивана оперативно госпитализировали. Предварительно установлено, что изъятое оружие — пневматический пистолет, а не боевой ПМ, но на расстоянии разницу не определил бы даже специалист. Сам задержанный, по некоторым данным, был сильно пьян и внятно объяснить мотивы своего поступка пока не может. При этом полицейские выяснили, что герой помоечного боевика ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Теперь к послужному списку добавятся новые эпизоды.
Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, включая происхождение пневматического пистолета, точное состояние задержанного в момент инцидента и круг лиц, которым его действия могли причинить вред. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.
Что касается самого Ивана — сначала ему предстоит залечить простреленную ногу, а затем, вероятно, надолго сменить двор на улице Шолом-Алейхема на казенную обстановку. Конкретную статью ему пока не вменили, но спектр перспектив широчайший — от угрозы применения насилия в отношении представителя власти до посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.