Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рождаемость на Дону ежегодно снижается примерно на 5%

Уровень рождаемости в Ростовской области снижается: ежегодное сокращение составляет около 5%. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.

По её словам, такая тенденция наблюдается по всей стране. Причина кроется в демографическом спаде 1990-х годов: сейчас репродуктивный возраст достигли женщины, родившиеся в середине того десятилетия, когда число новорождённых было особенно низким. Это влияет на сегодняшнюю статистику.

Власти региона пытаются смягчить ситуацию через меры поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья». В него входят более 60 инструментов, большинство из которых — финансовые выплаты. Среди них — пособия для беременных студенток, а также для семей, решивших завести второго или третьего ребёнка.