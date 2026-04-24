Рождаемость на Дону ежегодно снижается примерно на 5%

Уровень рождаемости в Ростовской области снижается: ежегодное сокращение составляет около 5%. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.
По её словам, такая тенденция наблюдается по всей стране. Причина кроется в демографическом спаде 1990-х годов: сейчас репродуктивный возраст достигли женщины, родившиеся в середине того десятилетия, когда число новорождённых было особенно низким. Это влияет на сегодняшнюю статистику.
Власти региона пытаются смягчить ситуацию через меры поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья». В него входят более 60 инструментов, большинство из которых — финансовые выплаты. Среди них — пособия для беременных студенток, а также для семей, решивших завести второго или третьего ребёнка.